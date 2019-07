Amazon Game Studios travaille sur un MMO Le Seigneur des anneaux

© La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre / Warner Bros

Une multitude d'éléments inédits pour la licence

Un partenariat précieux

Source : The Verge

Malgré la tourmente qu'il traverse (avec plusieurs dizaines d'employés licenciés et des projets annulés), le groupeest en plein développement d'un jeu estampillé. Créé en partenariat avec, ce soft est unactuellement prévu sur. En attendant des précisions supplémentaires sur la date de sortie et les machines concernées, nous en avons appris un petit peu plus sur le contexte de cet épisode.À l'instar de la série produite par, les événements de ce jeuauront lieu bien avant ceux dépeints dans la trilogie de Peter Jackson. Les joueurs y découvriront des contrées, des créatures mais aussi des personnages inédits qui n'étaient jamais apparus à travers les différentes adaptations de la saga. Un contexte finalement assez similaire à celui de la série qui sera diffusée exclusivement sur le service du géant américain.Pourtant, les développeurs ont tenu à préciser queet qu'il s'agit bien de deux projets à part entière. En attendant des détails plus précis, il est important de préciser quea une véritable expertise dans le monde des free-to-play. Le studio, à qui nous devons l'excellent, appartient à la compagnie. De plus,se penche sur lesdepuis plusieurs mois,son ambitieux projetAinsi, nous devrons nous contenter de ces informations pour le moment. À moins d'une grosse surprise de dernière minute, nous pouvons imaginer que ce jeu vidéoarrivera sur la prochaine génération de consoles.serait inspiré de profiter de la sortie de sa série pour promouvoir ce soft (et inversement).