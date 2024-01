RePop : Star Wars, licenciements et TF1+, les actus pop culture qu'il ne fallait pas manquer cette semaine

Du 9 au 12 janvier, suivez notre Direct du CES 2024 depuis Las Vegas. Notre équipe est sur place pour vous donner toutes les dernières infos en Informatique, Mobilité, TV & Son, Maison connectée... Le CES, ou Consumer Electronics Show, est LE salon mondial de l'électronique grand public et rendez-vous annuel des nouvelles technologies. Les plus grandes marques sont là, chaque année, pour présenter et exposer leurs nouveautés et dernières innovations Tech. Le salon se déroule en tout début d'année à Las Vegas où constructeurs, journalistes et férus de nouvelles technologies se côtoient une semaine durant. Au fil des ans, le CES est devenu le plus important des rassemblements de ce style comme le sont le Computex ou l'IFA.

