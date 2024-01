Contrairement aux scénaristes, le syndicat des acteurs américains dit oui à l'IA... mais dans les jeux vidéo !

Si le syndicat des acteurs a accepté que l'IA entre ainsi dans son pré carré, c'est que l'accord signé est très contraignant, et que les acteurs concernés y ont bien sûr également un intérêt. D'abord, il ne concerne évidemment que la reproduction de la voix des acteurs, et non la totalité de leur image. Replica Studios doit aussi récolter le consentement explicite des acteurs dont elle synthétise la voix pour pouvoir l'utiliser, et leur offrir une juste rémunération en échange. Enfin, le studio ne peut utiliser une voix ainsi synthétisée qu'un nombre limité de fois avant de devoir rémunérer les acteurs concernés à nouveau. Cet accord est valable pour les comédiens en activité, mais aussi pour les ayants droit des performances de ceux qui sont décédés.