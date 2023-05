Les scénaristes sont en grève, l'IA est en plein boum, devinez ce que va faire Hollywood

Si l'affrontement entre les outils génératifs et les ayants droit a été largement mis en avant ces derniers mois, les premiers s'entraînant avec le contenu des seconds pour générer leurs résultats, d'autres inquiétudes émergent de toutes parts. Au fur et à mesure que la technologie s'améliore, les artistes, les auteurs, les journalistes, et les créateurs de contenu en général, ne voient pas les utilisations qui en sont faites d'un bon œil. Et ils n'ont pas tout à fait tort, du moins pour l'instant.