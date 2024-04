Billie Eilish, Katy Perry ou encore Stevie Wonder alertent sur les risques de l’intelligence artificielle pour l'industrie musicale

Et si la chanson parfaite de Jacques Brel était celle que l'on génère soi-même ? Il y a quelques années encore, cette phrase aurait semblé complètement farfelue. Mais, aujourd'hui, elle est plus crédible que jamais, et le sera encore plus dans les mois et les semaines à venir. Entre la capacité d'Adobe à générer facilement une composition musicale à partir de titres existants, et celle d'OpenAI à copier une voix en quelques secondes, on peut se demander s'il n'est pas temps de mettre (enfin ?) Elton John au placard.

Il est donc logique que les artistes musicaux se sentent très concernés par ces technologies. Dans une lettre ouverte, 200 d'entre eux s'adressent directement aux éditeurs d'IA génératives et leur font part de leurs craintes face à ce qu'ils considèrent comme « une attaque contre la créativité humaine ». Parmi les signataires figurent de grands noms comme Billie Eilish, Jon Bon Jovi, Norah Jones, et même les ayants droit de Bob Marley ou Frank Sinatra.

« Lorsqu'elle est utilisée de manière irresponsable, l'IA fait peser d'énormes menaces sur notre capacité à protéger notre vie privée, nos identités, notre musique et nos moyens de subsistance », écrivent-ils. « Certaines des plus grandes et plus puissantes entreprises utilisent, sans autorisation, notre travail pour entraîner des modèles d'IA ». La lettre souligne qu'un flot toujours plus important de morceaux générés par cette dernière diminuera progressivement les revenus des artistes, et met en garde contre un avenir jugé « catastrophique ».