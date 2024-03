Voice Engine : le cloneur de voix d'OpenAI (ChatGPT) va vous bluffer !

La société n'est d'ailleurs pas certaine aujourd'hui de lancer à terme une version accessible à tous, qu'elle soit gratuite ou payante. « Sur la base des conversations et des résultats des tests à petite échelle, nous prendrons une décision plus éclairée quant à l'opportunité et à la manière de déployer cette technologie à grande échelle », communique OpenAI.

Parmi les applications tirant parti de Voice Engine, OpenAI cite la possibilité de fournir une aide à la lecture aux non-lecteurs et aux enfants. La capacité du service à générer des voix naturelles et chargées d'émotions s'est montrée bien utile pour l'entreprise de technologie éducative Age of Learning, qui a eu recours à Voice Engine pour générer du contenu voix off préscénarisé.

Un autre aspect important pourrait être la traduction de contenus, notamment de vidéos et de podcasts, permettant aux entreprises et aux créateurs de toucher un public multilingue. OpenAI précise que Voice Engine préserve l'accent natif du locuteur d'origine lorsqu'il est utilisé pour la traduction. Générer une voix en anglais à partir de l'échantillon audio d'un locuteur français produit par exemple une voix anglaise avec un accent français.