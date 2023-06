VoiceBox : la toute nouvelle IA de génération de voix révolutionnaire dévoilée par Meta

Son petit nom : VoiceBox. Cette IA de génération de voix est en passe de faire de la parole ce que ChatGPT et DALL-E ont fait respectivement pour la génération de texte et d'images. Cette IA de génération de voix utilise un modèle d'apprentissage pour instiller la parole dans un contexte textuel et audio. Il est entraîné grâce à 50 000 heures d'enregistrements de livres audio en français, anglais, espagnol, allemand, polonais et portugais. Révolutionnaire, vraiment ?