La fête est moins folle sur TikTok, où encore plus de chansons sont supprimées

Début février, la rédaction de Clubic vous rapportait que ByteDance, l'éditeur de TikTok, et Universal Music Group (UMG) n'avaient pas réussi à renouveler leur partenariat. En conséquence, les titres d'artistes tels que Taylor Swift, Drake ou Olivia Rodrigo ne sont plus disponibles sur la plateforme, laissant de nombreuses vidéos muettes.

Un mois plus tard, la situation n'a pas changé : elle s'est même aggravée. Mardi, Variety a rapporté que le réseau social allait devoir réduire davantage son catalogue. En effet, UMG a décidé d'aller plus loin dans son action en demandant au géant chinois de supprimer « toutes les chansons qui ont été écrites (ou coécrites) par un auteur signé par Universal Music Publishing Group », comme l'explique TikTok dans un communiqué.

Adieu donc les titres venant d'artistes qui ne font pas partie du label, tels que Harry Styles, Bad Bunny, ou encore SZA. Comme le résume si bien la plateforme chinoise, la demande d'UMG « affecte non seulement les auteurs-compositeurs et les artistes qu'ils représentent, mais aussi de nombreux artistes et auteurs-compositeurs qui n'ont pas signé » avec la société américano-néerlandaise. Un sacré trou dans le catalogue.