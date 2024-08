Les détails de cette nouvelle entente n'ont pas été partagés. En revanche, on sait qu'elle va s'étendre sur plusieurs années, et « renforcer les opportunités créatives et commerciales » pour les artistes et les auteurs-compositeurs du groupe à travers les différentes plateformes de Meta. Elle prévoit de nouveaux leviers de monétisation pour UMG et ses artistes, notamment avec des formats de vidéos courtes. Autrement dit, les Reels que Meta ne cesse de développer et promouvoir.