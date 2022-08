Les Reels sont maintenant publiables simultanément sur Instagram et Facebook

Face à l’emprise évidente de TikTok sur le domaine de la vidéo, le groupe Meta n’a d’autre choix que de redoubler d’efforts et d’imagination pour tenter de rivaliser avec son concurrent chinois. Selon une récente étude publiée par Pew Research, il semblerait que 16 % des adolescents américains utilisent régulièrement TikTok, contre 10 % pour Instagram et seulement 2 % pour Facebook. Afin de tenter de réduire au mieux cet écart qui sépare TikTok de ses propres plateformes, Meta veut davantage élargir les passerelles entre Facebook et Instagram.