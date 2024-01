De nombreuses chansons cultes vont bientôt disparaître de TikTok

TikTok n’aura bientôt plus le droit d’exploiter le catalogue de Taylor Swift, Elton John, Coldplay et d’autres. Après des semaines de tractation, Universal Music Group (UMG) n’est pas parvenue à nouer un accord avec l’appli de vidéos. L’exploitation du catalogue de ces artistes, et d’autres comme Drake, Ariana Grande et Bob Dylan, ne sera donc plus autorisée. Un coup dur pour l’app, mais aussi pour Universal.