La nouvelle app de l'éditeur de TikTok peut faire de la vraie musique à partir de vos chantonnements !

L'approche de Ripple (en anglais, un mot à la fois synonyme d'ondulation et de murmure) est une approche réellement nouvelle et qu'aucune autre application ne proposait. Elle promet une multitude d'instruments différents qui se généreront à partir de votre voix selon ce que vous allez sélectionner : basses, clavier ou guitare et tant d'autres. L'application est pensée pour être facile, voir très abordable dans son utilisation. D'un autre côté, lorsqu'on voit la facilité d'usage de TikTok, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose de la part de leur maison-mère !