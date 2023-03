Encadrement des influenceurs, comment l'État veut resserrer l'étau

Au niveau mondial, le marché des influenceurs devrait représenter 20 milliards de dollars en 2023, soit dix fois plus qu'en 2016. Face à la croissance du secteur, aux nombreuses plaintes pour escroquerie à l'encontre d'influenceurs, et à l'influence importante des réseaux sociaux sur les plus jeunes, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, met les choses au clair.