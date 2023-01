Salaire à vie, vêtements de luxe et voyages ? Une centaine d'investisseurs portent plainte contre des influenceurs NFT

Dès le début, assez peu d'éléments permettaient de penser qu'Animoon était une société honnête et responsable : sa levée de fonds s'est faite alors que l'entreprise n'avait pas de site internet, et promettait alors des retours sur investissement de 150 %. Mais surtout, le site promettait à ses premiers investisseurs des avantages difficilement crédibles : 2 500 dollars par mois à vie, de nombreux vêtements de luxe, ou encore de superbes voyages autour du monde. Quant aux NFT que l'on pouvait soi-disant y gagner, il s'agissait d'images de Pokemons connus à peine retouchées. Pas certain pourtant que les ayants droits aient donné leur accord, mais ce n'est clairement pas le plus gros problème ici.