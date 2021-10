CryptoEats, le UberEats payable en crypto, s'évapore avec près de 500 000 dollars

Yahoo Finance rapporte qu’en l’espace de quelques mois, 8 millions de dollars ont été investis dans l’affaire, et que son créateur, un certain Wade Philips, promettait des retours sur investissement sous la forme de NFT et de Binance coins. Le public conquis a donc mis ses billes dans un projet dont le postulat brillait par sa simplicité : payer sa livraison exclusivement en bitcoin.