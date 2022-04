Ce qui devait arriver arriva : le Bored Ape Yacht Club et ses NFT se sont fait pirater, un million de dollars évaporé

En connectant leurs portefeuilles MetaMask et en confirmant la transaction sur le site frauduleux, les utilisateurs ont vu leurs NFT disparaître et être transférés sur le compte du scammer. Malgré l’avertissement du Bored Ape Yacht Club sur son compte Twitter et sur ses autres canaux de communication, le hack aurait fait plusieurs dizaines de victimes. Comme visible sur Rarible, le portefeuille du hacker contient des centaines de NFT, dont quatre Bored Ape, qui valent à eux seuls plus d’un million de dollars. D’après Molly White de Web3 is Going Great, 44 personnes auraient été victimes de l’arnaque et le butin amassé par le hacker s’élèverait à 133 NFT, qui correspondraient à environ 2,4 millions de dollars au total.