Des utilisateurs de Fractal perdent 150 000 dollars à la suite d'un hack du Discord de la plateforme de NFT

Il y a quelques jours, Justin Kan, le cofondateur de Twitch, annonçait la création de sa plateforme de vente de NFT appelée Fractal. Le but est de vendre des NFT fondés sur le gaming et de s’associer avec plusieurs entreprises partenaires pour développer ce qui est appelé le Play To Earn. Même avant le lancement de la plateforme, l’annonce avait séduit, puisque le Discord consacré réunissait plus de 100 000 personnes.