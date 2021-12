BadgerDAO, victime du braquage de crypto à 119 millions, supplie son voleur de rendre l'argent

Il y a quelques jours, la plateforme BadgerDAO a été victime d'un piratage ayant coûté, à elle et à ses clients, environ 119 millions de dollars. Pour réussir ce tour de force, l'attaquant a volé une clé API lui permettant de contrôler le compte de la plateforme sur Cloudflare et a injecté un script malveillant sur le site. Grâce à ce script, il a pu tromper les utilisateurs et obtenir l'autorisation d'accéder à leurs portefeuilles pour voler leurs crypto-monnaies .