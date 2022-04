Un influenceur français accusé d’avoir participé à une arnaque NFT (rug pull)

Tout compte fait, cette arnaque pas si subtile aura réuni plus d’un million de dollars et l’équipe a vendu plus de 2 000 chiens de pixels à la valeur purement nominative. Quelques jours plus tard, aucune trace de l’équipe qui a supprimé les comptes Discord et Twitter de Billionaire Dogs. L'intéressé, Laurent Correia, est fortement soupçonné d’avoir organisé le rug pull puisque 500 000 dollars auraient été transférés sur son compte après le départ de l’équipe.