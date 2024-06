Vos données peuvent être utilisées par l'IA de Meta, voici comment les protéger

L'association militante noyb (None Of Your Business) a déposé des plaintes auprès de 11 autorités européennes de protection des données. Elle leur demande de lancer d'urgence une procédure pour bloquer le changement de politique de confidentialité de Meta avant son entrée en vigueur le 26 juin 2024.



Selon Max Schrems, le fondateur de noyb, « Meta dit en fait qu'il peut utiliser "n'importe quelle donnée provenant de n'importe quelle source pour n'importe quel usage et la mettre à la disposition de n'importe qui dans le monde", à condition que ce soit par le biais d'une "technologie d'intelligence artificielle". Cela va clairement à l'encontre de la conformité au RGPD ».



L'association estime que Meta viole au moins une dizaine d'articles du règlement général sur la protection des données (RGPD) européen, notamment les principes de transparence, de limitation des finalités et de minimisation des données. Le manque d'information sur les objectifs précis de cette « technologie d'IA » pose particulièrement problème.



Autre point critiqué : l'entreprise s'appuie sur un prétendu « intérêt légitime » pour ingérer ces données massives sans consentement explicite des utilisateurs. Or la Cour de Justice européenne a déjà rejeté cet argument de Meta dans un cas similaire lié à la publicité ciblée.



Plutôt que de demander l'autorisation, Meta se contente d'un système d'opposition (« opt-out ») complexe que les utilisateurs doivent suivre s'ils refusent. « Reporter la responsabilité sur l'utilisateur est absurde. La loi exige que Meta obtienne le consentement », tacle Max Schrems.



Enfin, noyb souligne l'implication douteuse du régulateur irlandais qui a précédemment avalisé des pratiques litigieuses de Meta. L'association réclame donc des mesures d'urgence pour protéger les 400 millions d'utilisateurs européens concernés.