Pub ciblée ? Facebook et Insta devront désormais vous demander votre accord

Si les sources proches des négociations entre les régulateurs de l'UE et Meta disent vrai, ce ne sera désormais plus le cas. L'entreprise s'est engagée à simplifier le mécanisme de consentement en le rendant plus transparent. Ainsi les utilisateurs de l'UE pourront simplement cocher « oui » ou « non » au moment où il leur sera demandé d'accepter le ciblage publicitaire.