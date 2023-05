Meta épinglée par l'Autorité de la concurrence, pour une histoire de vérification publicitaire : on vous raconte

En octobre dernier, l'Autorité française de la concurrence fut saisie par la société Adloox, qui reproche au géant américain Meta ses pratiques dans le secteur de la vérification publicitaire sur Internet. L'institution a, suite à son enquête, décidé de contraindre le propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp de maintenir des critères qui soient à la fois « objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés » sur certains des aspects de ce marché de la vérification publicitaire. Entrons un peu plus dans le vif du sujet, pour comprendre de quoi l'on parle exactement.