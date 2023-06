Instagram va enfin permettre de télécharger des Reels

Par ailleurs, si vous possédez un compte public et y postez des Reels, vous aurez aussi la possibilité dans les paramètres d'empêcher ces téléchargements. Avec cet ajout, Instagram va permettre de partager des vidéos postées sur ses canaux sur d'autres réseaux sociaux, à l'image évidemment de ce qui est déjà possible avec TikTok, dans l'objectif d'aider à en améliorer la viralité. Ces productions apparaîtront ailleurs avec le filigrane « Instagram » et le nom du compte d'où elles proviennent.

Malheureusement, si vous vous réjouissez de cette nouvelle et cherchez déjà les premiers Reels à archiver dans votre téléphone, il faut aussi noter que cette option n'est pour le moment disponible que sur le marché américain. Mais nul doute qu'il ne s'agit que d'une première étape, et que le téléchargement de Reels devrait ensuite rapidement arriver sur le Vieux Continent, et donc en France !