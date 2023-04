Oui ! Vous pouvez interdire à Facebook de collecter vos données, voici comment

Le groupe européen NOYB (None of Your Business), dont l'objectif est de lutter pour la protection de la vie privée en ligne, vient de dévoiler un nouvel outil permettant aux utilisateurs du réseau social Facebook de refuser toute utilisation des données personnelles à des fins publicitaires. Prenant la forme d'une option de retrait (opt-out), cet outil invite les internautes à renseigner leur adresse électronique.

Ceci étant fait, un mail de confirmation est envoyé avec un lien permettant d'accéder à Facebook pour authentifier le compte. Les utilisateurs peuvent ensuite prévisualiser le mail d'opposition avant de décider (ou non) de l'envoyer à Meta. Nos confrères de Phonandroid qui relaient l'information précisent qu'il est actuellement difficile d'évaluer le délai de traitement de la demande, mais que Meta s'est bel et bien engagé à désactiver en partie le suivi des données pour les personnes qui en feront la demande.

Si l'idée de passer par un tiers vous pose un souci, sachez que Meta donnera prochainement accès à un formulaire dédié, directement dans Facebook. En le remplissant, vous signalerez au réseau social que vous refusez que vos données soient utilisées à des fins publicitaires. À Meta ensuite d'étudier la demande et d'appliquer les changements. Autrement dit, Meta pourrait bien refuser certaines demandes.