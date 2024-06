À l'approche des élections européennes, l'Espagne estime que les infos électorales sur Facebook et Instagram enfreignent le RGPD

« Information sur le jour des élections » et « Unité d'information des électeurs » sont deux fonctionnalités que Meta prévoyait de déployer sur ses plateformes Facebook et Instagram à l'approche des élections européennes. L'objectif affiché était d'encourager la participation électorale en envoyant des notifications sur les dates et modalités de vote aux utilisateurs éligibles. Cependant, ces outils soulèvent des inquiétudes en matière de protection des données personnelles. Pourtant, Meta se défend et indique à l'agence Reuters que ses « outils électoraux ont été expressément conçus pour respecter la vie privée des utilisateurs et se conformer au RGPD ». Le groupe ajoute : « Même si nous ne sommes pas d'accord avec l'évaluation de l'AEPD dans cette affaire, nous avons coopéré à sa demande. »



Meta envisageait en effet de récolter et de traiter diverses données des utilisateurs telles que leurs nom, adresse IP, âge, genre, mais aussi des informations sur leurs interactions avec ces fonctionnalités électorales. L'entreprise comptait cibler les électeurs potentiels sur la base de leur ville de résidence indiquée sur leur profil.