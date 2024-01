Disney n'en a pas terminé avec Ahsoka et The Mandalorian, qui reviendra au cinéma

En 2024, l'avenir de Star Wars ne se fera normalement que sur le petit écran avec pas moins de quatre shows attendus : les nouvelles séries Skeleton Crew et The Acolyte et les nouvelles saisons de The Bad Batch et d'Andor. Mais Lucasfilm pense déjà à 2025 et à plus loin en officialisant deux projets, en plus de ceux déjà attendus, comme le film avec l'actrice Daisy Ridley.