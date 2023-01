The Mandalorian : le trailer de la saison 3 est là !

Disney+ et Lucasfilm ont annoncé, via une affiche, la date de diffusion de la saison 3 de The Mandalorian. Le premier épisode sera donc mis en ligne le mercredi 1er mars, suivi d'une diffusion hebdomadaire. Le studio a également partagé une toute nouvelle bande-annonce qui en montre davantage des aventures qui attendent Grogu (ou Baby Yoda pour les fans) et Din Djarin, notre chasseur de primes mandalorien.