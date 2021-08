Star Wars: The Bad Batch : le spin-off qui a de la suite dans les idées

Rappelons tout d'abord que cette série animée fait office de suite et série dérivée de The Clone Wars . Elle est regardable indépendamment, mais il est malgré tout conseillé d'avoir vu au moins la dernière saison de la série mère qui introduit le groupe de personnages donnant son nom à The Bad Batch. La saison 7 de The Clone Wars lance aussi la transition entre les Episodes III et IV, et donc entre la République et l'Empire, événement capital pour le scénario de The Bad Batch.