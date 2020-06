Firefly, l'indémodable bijou de space western brille toujours pleinement en 2020

Mené par le capitaine Malcolm Reynolds (Nathan Fillion), un ancien soldat du camp indépendantiste qui voue aujourd'hui une solide rancœur à l'égard de l'Alliance, nous suivons donc les aventures de l'équipage du Serenity, un vaisseau de classe « Firefly ». Ses membres additionnent des petits boulots plus ou moins légaux, et tentent de survivre dans un univers, vous l'imaginez, assez impitoyable. Et si au passage ils peuvent gêner un peu l'Alliance tout en restant sous leur radar, ils ne vont certainement pas s'en priver.

Au-delà de son univers riche et bourré de charme, que nous aborderons plus loin, ce qui fait véritablement le sel - et le succès - de Firefly c'est à n'en pas douter ses personnages. Jamais, je dis bien jamais, je n'ai autant été « amoureux » de personnages de séries.

Tous sont formidables et la moindre apparition de leurs acteurs et actrices dans d'autres œuvres me retourne l'estomac de joie et de nostalgie.