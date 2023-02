The Mandalorian : date, scénario, personnages... tout ce que l'on sait sur la saison 3

Outre l'acteur actuellement à la une de The Last of Us, et, vous l'aurez probablement déjà bien saisi, Grogu, The Mandalorian verra revenir Katee Sackhoff (Battlestar Galactica) dans la peau de Bo-Katan. Introduite dans la série animée The Clone Wars, cette fière guerrière de Mandalore sera normalement centrale au récit puisque très liée à la planète et au sabre noir. Côté alliés, l'ingénieure Peli Motto incarnée par Amy Sedaris est également bien visible dans le trailer.