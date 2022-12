The Mandalorian : on a une date de lancement pour la saison 3, et ce n’est pas si lointain

Près de deux ans et demi se seront ainsi écoulés entre les deux saisons. Dans l'intérim, le chasseur de primes a fait une apparition salutaire au sein de l'autrement assez médiocre série Le Livre de Boba Fett. Sous le casque du charismatique personnage, on retrouvera bien sûr l'actuellement très occupé Pedro Pascal. Celui-ci incarne aussi pour rappel Joel dans la très attendue série The Last of Us chez HBO, dont la diffusion débutera le 15 janvier 2023.

Trois petits mois nous séparent donc encore de Mando et Bébé Yoda (alias Grogu), dans une troisième saison qui s'annonce riche en rebondissements, alors que tous deux sont activement recherchés à travers la galaxie. Entre les Mandaloriens, les Jedi survivants et l'Empire, nous risquons de voir du beau monde à partir de début mars 2023. « This is the way ».