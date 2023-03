Après la saison 3 de The Mandalorian, quelles sont les prochaines séries Star Wars ?

Très clairement davantage à destination des plus jeunes que des fans de la première heure, Young Jedi Adventures sera une série animée se déroulant durant la période de la Haute République. Un cadre qui change et qui se déroule bien avant les événements les plus connus de la saga via les films et les séries. Il sera question d'y suivre de jeunes apprentis Jedi durant leur entrainement et leurs aventures. L'un des premiers visuels dévoile d'ailleurs qu'un certain Yoda sera de la partie. La série arrivera le 4 mai prochain (évidemment) sur Disney+ et Disney Junior.