Star Wars: Visions revient bientôt... et pas à n'importe quelle date !

Star Wars : Visions reviendra donc le 4 mai 2023 sur nos écrans, avec une diffusion évidemment prévue sur Disney+. Si vous êtes fans de la saga, vous savez sans doute que cette date n'a rien d'un hasard. Le 4 mai est en effet le jour du Star Wars Day, le désormais fameux "May the Fourth", qui rappelle le non moins fameux mantra « May the Force be with you » prononcé par les Jedi à travers les neuf films et les nombreuses œuvres dérivées.

Disney et Lucasfilm ont annoncé les différents studios participant à cette nouvelle anthologie, avec cette fois une distribution internationale. Parmi les noms les plus connus du grand public, on peut citer le britannique Aardman, spécialisé dans les films en pâte à modeler et heureux papas de Wallace et Gromit ou encore Chicken Run.

Cocorico, le Studio La Cachette (France) est aussi annoncé à la réalisation d'un épisode. Seront également présents les studios 88 Pictures (Inde), Cartoon Saloon (Irelande), D'art Shtajio (Japon), El Guiri (Espagne), Punkrobot (Chili), Studio Mir (Corée du Sud) and Triggerfish (Afrique du Sud).