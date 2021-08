Star Wars: The Bad Batch reviendra sur Disney+ pour une saison 2

Grâce à la haute qualité de ce qu'elle propose (un épisode du Veilleur d'écran[s] est d'ailleurs peut-être en route…), il n'est pas vraiment surprenant que Star Wars: The Bad Batch se voit gratifiée par Disney+ d'une deuxième saison, alors que la première n'est pas encore terminée.

Pour mémoire, le show chapeauté par Dave Filoni (véritable architecte de l'univers Star Wars sur le petit écran) se déroule à la fin de la série The Clone Wars et suit une équipe de clones « défectueux » durant la difficile transition entre la République et l'Empire. Très réussie visuellement, chargée en références aux autres œuvres de l'univers Star Wars et de personnages et moments marquants bien à elle, il s'agit sans aucun doute d'une réussite pour Disney+ et les fans de la saga.