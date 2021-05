Alors, on regarde ? Star Wars: The Bad Batch S01E01

Il se passe donc beaucoup de choses au sein du Bad Batch, au cours de ce premier épisode de 75 minutes. Particulièrement lié, nous le disions, à Star Wars: The Clone Wars (on retrouve même son narrateur), le show se permet également de tisser un lien fort sympathique avec Star Wars: Rebels. On sent que le créateur de la série, le vétéran Dave Filoni, met un point d'honneur à connecter tous ses projets, pour le plaisir des fans les plus passionnés.

L'ensemble fonctionne à merveille, grâce notamment à des personnages toujours aussi soignés, à un excellent rythme et à un scénario plus d'une fois surprenant. Le tout est parachevé par une animation et une direction artistique aussi solides que celles des ultimes épisodes de Star Wars: The Clone Wars (voire même un peu au-dessus), pour un résultat visuel véritablement appréciable.