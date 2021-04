Alors, on regarde ? The Nevers S01E01

Impossible de dire tout de suite si The Nevers parviendra à se hisser au niveau des meilleures créations de Joss Whedon (d'autant qu'il n'est plus aux manettes désormais).

Cependant, qu'elle y parvienne ou non au bout de ses six premiers épisodes, son pilote a pour le moment suffisamment d'arguments (personnages sympathiques et charismatiques, cadre agréable, actions et effets spéciaux convaincants…) pour ne pas bouder le visionnage et revenir la semaine prochaine pour la suite des aventures.