Alors, on regarde ? Pacific Rim: The Black S01

Notons d'ailleurs tout de suite que la série est indiquée « 13+ » et ce n'est pas pour rien. Au-delà des kaijus qui pourraient effrayer les plus jeunes, le show recèle quelques mises à mort à ne pas montrer à n'importe qui. Il faut dire que cette Australie à la limite du post-apo est sans pitié et, que sous ses légers airs de Mad Max, la série ne met pas que des monstres sur la route de nos héros.

Ne faisant pas toujours dans la finesse en termes de construction de personnage (les méchants sont très très méchants), Pacific Rim: The Black présente tout de même quelques protagonistes très sympathiques à suivre (je pense notamment à une IA aux dialogues insolents). Même constat pour l'esthétique : la série souffle le chaud et le froid, mais parvient la plupart du temps à très bien s'en sortir.