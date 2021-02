Alors, on regarde ? For All Mankind S02E01

Alors, on regarde ?

C'est bien simple, j'ai été devant cet épisode de For All Mankind exactement comme les astronautes devant le lever de soleil dans l'image ci-dessus : j'ai d'abord eu un grand sourire à l'idée de retrouver son univers alternatif et ses solides personnages, puis j'ai eu les larmes aux yeux, ébloui par sa fin d'épisode qui augure toujours plus de drame à venir.

Si vous avez aimé la première saison, vous n'avez aucune raison de ne pas lancer cette saison 2. Si vous aviez trouvé cela un peu mou, le show pourrait bien ajouter un peu d'action et de tension entre les États-Unis et l'URSS dans les épisodes suivants, pour un résultat potentiellement un peu plus dynamique.