Apple : une application en réalité augmentée pour faire la promotion de For All Mankind

Déjà renouvelée pour une saison 3, la série For All Mankind proposera tout d'abord sa saison 2 sur Apple TV+ le 19 février prochain. Mais avant cela, voici venir For All Mankind : Time Capsule, une application iOS orientée réalité augmentée.

Dans celle-ci, le joueur se retrouve dans la peau de Danny, le fils des astronautes Gordo et Tracy Stevens. À travers l'exploration de divers objets et histoires, l'application fait ainsi le lien entre les deux saisons et donne des détails sur le monde alternatif de la série. Pour rappel, il est question de suivre la course à l'espace en partant du postulat suivant : et si l'URSS avait posé en premier le pied sur la Lune avant les USA ?

En revanche, notez que certains contenus de cette application promotionnelle semblent exclusifs aux détenteurs des derniers modèles d'iPhone Pro et iPad Pro avec scanner LiDAR.