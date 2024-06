Blackmagic travaille sur une caméra pour filmer des vidéos immersives dédiées à l'Apple Vision Pro

La firme de Cupertino a conçu les capteurs des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max pour qu'ils soient en mesure de capturer du contenu spatial, pouvant être visionné en 3D depuis le Vision Pro. Elle veut désormais aller plus loin. « La vidéo spatiale peut également être utilisée par les vidéographes professionnels pour raconter des histoires créatives et des histoires de produits de marque puissantes », indique-t-elle.