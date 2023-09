L'iPhone 15 Pro pourra faire de la vidéo spatiale : comprendre cette nouvelle fonctionnalité

Cette année 2023 est définitivement particulière pour Apple, de même que pour l'ensemble des amateurs et amatrices de la marque. En plus d'avoir révélé son casque de réalité mixte en début d'année, la firme de Cupertino vient à présent d'annoncer un certain nombre de nouveautés très attendues pour ses nouveaux iPhone, à commencer par l'adoption d'un port USB-C. En ce qui les concerne, les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max jouiront de certaines particularités, puisqu'ils arboreront un châssis en titane et qu'ils disposeront d'un tout nouveau bouton Action. Le modèle le plus cher sera néanmoins le seul à accueillir un téléobjectif périscopique, faisant de l'iPhone 15 Pro Max le modèle de la gamme par excellence.