Chez Apple, il va falloir attendre l'iPhone 15 Pro pour avoir droit à un objectif périscopique

Un autre analyste, Jeff Pu, évoquait il y a quelques jours un capteur 48 MP pour l'iPhone 14 . Kuo confirme cette information, mais précise que seuls les modèles Pro bénéficieront de ce module haute résolution.

Ce dernier fonctionnerait comme de nombreux capteurs 48 MP équipant des mobiles Android. Il shootera par défaut des photos de 12 MP avec pixel binning pour capturer plus de lumière et améliorer la qualité des clichés. De plus, un mode de 48 MP sera disponible pour une plus grande résolution, ce qui peut être utile pour le montage photo, l'impression ou pour zoomer dans l'image.

Ce capteur 48 MP serait aussi capable de filmer en définition 8K. Les vidéos pourraient être visionnées via l'appareil de réalité mixte d'Apple , un casque ou des lunettes, qui serait lancé lui aussi l'année prochaine.