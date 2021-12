Et si les iPhone 14 avaient enfin droit à un capteur photo très haute résolution ?

Si nous pouvons sans mal envisager qu'Apple finira par adopter des modules photo plus performants à l'avenir, il s'agira de rester plus prudent sur ce second volet des analyses de Jeff Pu.

D'abord, il pense savoir que les iPhone 14 Pro passeront de 6 à 8 Go de RAM — ce qui est parfaitement logique. Toutefois, l'homme nous perd en expliquant que les iPhone 14 (standards) repasseront à 64 Go de stockage par défaut, alors même que les iPhone 13 et 13 mini disposent actuellement d'une capacité minimale de 128 Go.

Enfin, et on recommandera de prendre d'énormes pincettes pour cette dernière prédiction de Jeff Pu : tous les iPhone 14 pourraient profiter de l'écran Super Retina XDR ProMotion, cadencé à 120 Hz.