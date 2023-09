Comment fonctionne le nouveau bouton Action de l'iPhone 15 Pro ?

Seuls les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max seront équipés de ce nouveau bouton Action. Situé sur le côté gauche de l'appareil, exactement là où se trouvait le commutateur, son rôle consistera à configurer des raccourcis vers les fonctionnalités que vous utilisez le plus. Par exemple, si vous appuyez de manière prolongée sur la touche, vous pourrez déclencher les options suivantes : Mode Silence, Concentration, Appareil photo, Lampe torche, Dictaphone, Traduire, Loupe, Raccourci et Accessibilité. À noter que, par défaut, le bouton Action sera configuré de sorte à avoir les mêmes fonctions que le bouton qu'il remplace, c'est-à-dire basculer entre les modes Silence et Sonnerie.