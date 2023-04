iPhone 15 Pro : vous n'allez peut-être pas l'éteindre comme les autres

Alors que les boutons à semi-conducteurs devraient finalement être absents des iPhone 15 Pro et Pro Max , Apple aurait conservé son idée de transformer le mute switch de ses appareils en un bouton cliquable.

Depuis quelques mois, les rumeurs autour des futurs iPhone se multiplient sur la Toile. Si de nombreuses semaines nous séparent encore de leur lancement, les modèles les plus prestigieux de la gamme continuent de faire jacter sur Internet. Eh oui, les iPhone 15 Pro bénéficieront bien évidemment de quelques particularités. Et comme vous le savez probablement déjà, le Dynamic Island n'en fera d'ailleurs pas partie .