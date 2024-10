Pour ce qui est du futur iPhone 17, attendu à la fin de l'année prochaine, il se murmure déjà qu'Apple pourrait créer une révolution, en retirant… un bouton.

Ainsi, plutôt que de retrouver un bouton Action et les contrôles de volume d'un côté, et le bouton Camera Control et d'alimentation de l'autre, Apple pourrait fusionner les fonctionnalités du bouton Action avec les touches dédiées au volume.