Apple : des nouvelles de l'iPhone 16 Pro, avec un changement de "taille" à prévoir

Entre Apple, Samsung ou encore Google, le marché des smartphones devrait nous réserver quelques surprises en 2024. Parmi les appareils attendus cette année, nous retrouvons bien évidemment la nouvelle gamme d'iPhone.

Les iPhone 16/Plus et iPhone 16 Pro/Max, dont la commercialisation est espérée pour le mois de septembre, ont d'ailleurs d'ores et déjà commencé à nous livrer quelques détails à leur sujet.