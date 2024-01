iPhone 16, Samsung Galaxy S24 et autres, ce que nous réserve le marché du smartphone en 2024

Concernant la marque Oppo, ce sont les Find X7 et X7 Pro qui sont attendus pour cette année 2024 en Chine. Si la société s'en tient à ses plans habituels, ses nouveaux smartphones devraient être commercialisés dès le mois de mars prochain, bien qu'il n'y ait que très peu d'espoirs de les voir arriver en Europe et dans le reste du monde.

Vous l'aurez très certainement compris, l'IA sera vraisemblablement le maître-mot de cette année 2024 du côté des smartphones. Les différents acteurs du marché semblent avoir cerné l'importance de dompter l'intelligence artificielle au plus vite pour proposer des appareils toujours plus aboutis. À présent, espérons qu'Apple parviendra à rattraper son retard sur la concurrence et que les annonces de Samsung suffiront à convaincre les consommateurs désirant renouveler leur smartphone.