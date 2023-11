iPhone 16 : Apple s'attaquerait sérieusement au problème de surchauffe

Alors qu'Apple a d'ores et déjà publié la mise à jour vers iOS 17.1.1, et que des rumeurs laissent actuellement penser que l’installation d’applis depuis les boutiques tierces pourrait débarquer plus tôt qu'on ne le pense, les rumeurs du jour vont à présent concerner la prochaine génération d'iPhone.

D'après de récentes informations relayées par le site Appe Insider, l'entreprise dirigée par Tim Cook ne souhaiterait pas se frotter une nouvelle fois aux problèmes de surchauffe survenus lors du lancement de l'iPhone 15. Pour ce faire, elle envisagerait donc d'adopter un dissipateur thermique en graphène et une coque en métal pour la batterie des variantes Pro.