Apple règle enfin le problème de surchauffe des iPhone 15 (ainsi qu'un gros problème de sécurité)

Cette année, l'iPhone 15 Pro souffre forcément de la comparaison avec l'iPhone 15 Pro Max. La raison ? Un téléobjectif qui fait du surplace, là où son grand frère jouit du tout premier périscope d'Apple.

L'iPhone 15 Pro n'en demeure pas moins un excellent smartphone, qui est par ailleurs plus abordable que le modèle de l'an dernier. D'une légèreté rare pour un téléphone de ce standing, sa coque en titane lui offre un look d'enfer et une prise en main irréprochable. Attention toutefois : l'iPhone 15 Pro a tendance à chauffer, surtout en jeu où la puce A17 Pro est fortement sollicitée.

Dans tous les cas, vous voudrez probablement éviter de jouer trop longtemps. Car si l'iPhone 15 Pro se rapproche presque de l'iPhone 15 sur la balance, il emprunte aussi à son petit frère son autonomie… légère. Si vous êtes du genre à passer plus de 3 à 4h devant votre smartphone, vous pourriez vous sentir un peu à l'étroit avec l'iPhone 15 Pro.